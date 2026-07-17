Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 17 июля 2026Мир

В Польше догадались о причине увольнения министра обороны Украины

Interia: В Польше связали отставку Федорова со страхами Зеленского потерять власть
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Решение об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова говорит о стремлении президента Владимира Зеленского устранить своих конкурентов и противников. С таким заявлением выступил доктор Якуб Ольховский из Института Центральной Европы и Университета Марии Склодовской-Кюри в беседе с изданием Interia.

«Похоже, Зеленский теряет контроль над ситуацией. (...) Эта власть начинает выскальзывать из рук, поскольку его команда не пользуется особой популярностью в обществе. Поэтому сам Зеленский пытается устранять противников. Соперников, которые могут каким-либо образом угрожать ему», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Ольховский отметил, что популярность Федорова в обществе была одним из важнейших мотивов для его увольнения. По его словам, в долгосрочной перспективе это решение нельзя назвать удачным, о чем также свидетельствуют настроения в украинском обществе.

Ранее представитель НАТО заявил, что в альянсе были очень удивлены увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище
    Россия и Азербайджан договорились о дальнейших отношениях
    Умерла актриса из культового фильма «Один дома 2»
    Названа причина смерти вдовы Маслякова
    В Китае оценили резкую риторику Трампа в адрес Пекина
    В России отреагировали на санкции ЕС за удары по Киеву
    Эректильная дисфункция оказалась ранним признаком опасных заболеваний
    Россиянам назвали подходящие для первого соло-путешествия страны
    Власти постсоветской страны обвинили в обогащении на закупке газа
    В России заявили об изменении тактики ведения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok