В Польше догадались о причине увольнения министра обороны Украины

Interia: В Польше связали отставку Федорова со страхами Зеленского потерять власть

Решение об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова говорит о стремлении президента Владимира Зеленского устранить своих конкурентов и противников. С таким заявлением выступил доктор Якуб Ольховский из Института Центральной Европы и Университета Марии Склодовской-Кюри в беседе с изданием Interia.

«Похоже, Зеленский теряет контроль над ситуацией. (...) Эта власть начинает выскальзывать из рук, поскольку его команда не пользуется особой популярностью в обществе. Поэтому сам Зеленский пытается устранять противников. Соперников, которые могут каким-либо образом угрожать ему», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Ольховский отметил, что популярность Федорова в обществе была одним из важнейших мотивов для его увольнения. По его словам, в долгосрочной перспективе это решение нельзя назвать удачным, о чем также свидетельствуют настроения в украинском обществе.

Ранее представитель НАТО заявил, что в альянсе были очень удивлены увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.