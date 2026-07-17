Рабочие автозавода Hyundai потребовали гарантий на фоне появления новых сотрудников

Hyundai планирует привлечь к сборке машин 25 тысяч гуманоидных роботов

Hyundai Motor Group стала полноправным владельцем американской компании Boston Dynamics. Спустя несколько дней после частичной забастовки южнокорейских рабочих, встревоженных наступлением автоматизации и требующих гарантий, автопроизводитель объявил о приобретении оставшегося пакета акций у японской SoftBank Group, пишет Carscoops.

Корейский концерн строит масштабные планы на гуманоидного робота Atlas. На производственных площадках Hyundai и Kia собираются задействовать более 25 тысяч таких машин. К 2028 году группа намерена ежегодно выпускать до 30 тысяч экземпляров Atlas. Первоначально роботам доверят последовательную комплектацию деталей, а к 2030 году обязанности расширят до сборки компонентов.

Рост робота составляет 190 сантиметров, масса — 90 килограммов. Кратковременно машина способна поднимать 50 килограммов и стабильно удерживать груз в 30 килограммов. Заявленное время автономной работы от батареи на данный момент — четыре часа, но по мере совершенствования технологии показатель обещают нарастить.

Серьезным препятствием для распространения Atlas могут стать профсоюзы. В начале недели работники заводов Hyundai в Корее уже провели ограниченную забастовку. Профсоюзные лидеры настаивают, чтобы ни один робот не приступал к обязанностям без согласия действующего персонала. В ходе переговоров выдвинуто требование заменить почасовую оплату производственных рабочих фиксированной заработной платой, что позволит сохранить доход даже в случае сокращения рабочих часов из-за автоматизации.

По оценке южнокорейского государственного исследовательского института, стоимость одного Atlas составляет около 130 тысяч долларов. Ожидаемая экономия на фонде оплаты труда позволит полностью окупить каждого робота приблизительно за два года.

Hyundai — не единственная компания, внедряющая в производство человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. Tesla готовит к серийному выпуску модель Optimus. BMW тестирует машины в Германии и на своем предприятии в Южной Каролине. Xiaomi проводит испытания гуманоидов на заводах по выпуску электромобилей. Schaeffler уже применяет четырехпалые манипуляторы в Южной Каролине. Mitsubishi планирует доверить роботам сборку двигателей. General Motors внедрила роботов на производстве в Детройте, сократив около одной тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно, что сотрудники компании Hyundai Motor провели трехдневную частичную забастовку. Объявивший стачку профсоюз требует увеличения бонусов после того, как Hyundai заключила сделки с компаниями-производителями полупроводников и добивается гарантий того, что рабочие места не будут потеряны из-за искусственного интеллекта и роботов.