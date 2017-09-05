Глава МИД Германии поддержал предложение Путина о введении миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль одобрил инициативу президента России Владимира Путина о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости.

«Если действительно есть шанс, им нужно воспользоваться. Нам нужно больше, а не меньше политики разрядки, это наша задача», — сказал Габриэль на последнем заседании бундестага текущего созыва.

Ранее в тот же день Путин поручил российскому внешнеполитическому ведомству внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Миротворцы Организации Объединенных Наций, согласно предложению российского лидера, должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ в регионе.

Киев отозвался на предложение российского лидера, заявив, что появление миротворцев в Донбассе будет способствовать восстановлению мира и безопасности в регионе. Вместе с тем украинские власти выступили против присутствия российских сил в составе контингента ООН.