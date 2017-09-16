Волкер раскритиковал идею Путина о миротворцах в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер считает, что предложение президента России Владимира Путина о введении миротворцев ООН в Донбасс не поможет разрешению ситуации. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Условия мандата, который предложила Россия, только углубят разделение на Украине: миссия будет располагаться на линии соприкосновения, а не на всей территории, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу», — заявил он.

Также Волкер добавил, что предложения России не будут способствовать восстановлению целостности Украины, а скорее «усилят разделение». Он считает, что миротворческая миссия в Донбассе должна обеспечивать безопасность на всей неподконтрольной Киеву территории, а также контролировать украинскую часть границы с Россией.

При этом он указал, что собирается провести встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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Ранее в субботу сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заинтересовалась предложением президента России Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе. Канцлер отметила, однако, что этого недостаточно для отмены антироссийских санкций.

5 сентября Москва по распоряжению Путина внесла резолюцию о миротворцах в Совет Безопасности ООН. Украинский президент Петр Порошенко подчеркнул, что ввод миротворцев не должен согласовываться с ополченцами ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».