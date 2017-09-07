Песков прокомментировал предложение Порошенко по миротворцам

Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать план украинского лидера Петра Порошенко. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 7 сентября.

«Конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что миротворческий контингент нигде и никогда не размещается без согласования сторон: «Поскольку таких прецедентов не было, то и представить себе это невозможно».

Вместе с тем Песков напомнил, что Россия не является стороной этого конфликта, хотя украинские власти настаивают на обратном.