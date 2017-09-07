Порошенко обвинил Россию в подготовке к «войне континентального масштаба»

Президент Украины Петр Порошенко назвал главную угрозу для республики со стороны России. Об этом он заявил, обращаясь к депутатам Верховной Рады, передает телеканал «112 Украина» в четверг, 7 сентября.

«Главная угроза со стороны России все же военная (...). Доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, увы, все больше», — сказал он. В качестве примера глава государства привел российско-белорусские учения «Запад-2017».

1 сентября Порошенко уже называл учения «Запад-2017» угрозой для Украины. «Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины», — отметил украинский президент.

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В августе министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги.

Совместные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные маневры проводились в 2009 и 2013 годах. В Москве и Минске неоднократно подчеркивали, что мероприятия не носят агрессивного характера.

Киев постоянно обвиняет Россию в агрессивных намерениях, в частности в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.