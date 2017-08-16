Бывший СССР
 

Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России

Перейти в «Мою Ленту»
Степан Полторак
Степан Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября. Об этом глава ведомства сказал в среду, 16 августа, передает агентство УНИАН.

«Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения», — заявил Полторак.

По его словам, Генштаб предусмотрел ряд мер, адекватных этим угрозам. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги.

Ранее украинские официальные лица уже высказывали озабоченность из-за российско-белорусских учений. Так, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выражал мнение, что Москва таким образом захватит Белоруссию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов говорил, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

В свою очередь, российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

В стратегических учениях «Запад-2017» будут принимать участие военные России и Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полторак заявил о готовности реагировать на угрозу вторжения РФ во время учений в Беларуси
Саакашвили обвинил Россию в подготовке захвата Белоруссии
Латвия заявила о готовности к провокациям во время российско-белорусских учений
Последние новости
Глава МИД ФРГ посоветовал не стращать Москву
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео
В Узбекистане отменят выездные визы
Трамп похвалил Ким Чен Ына за мудрость
Казахстан оказался родиной яблок
Автомобиль сбил полуторагодовалого мальчика с отцом в московском дворе  
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
13:00Сегодня

Савченко предложила управлять Украиной по принципам Гетманщины XVII века

12:17Сегодня

Украинский пенсионер подкладывал агитлистовки к конфетам Roshen в супермаркете

09:44Сегодня

Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

Бывший СССР00:0215 августа

Правые со стволами

Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
10:5214 августа

Саакашвили назвал себя условием смены власти в Грузии

13:25Сегодня

Глава «Южмаша» назвал пранкерам возможные пути утечки ракетных технологий в КНДР

21:1515 августа

Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
13:2811 августа

Посадку американского штурмовика на шоссе под Таллином показали на видео

10:59Сегодня

Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области

18:5615 августа

Депутат Рады открыл стрельбу по противникам застройки детского сада в Киеве

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Жителям Подмосковья предложили жаловаться на несанкционированные свалки у дорог
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
Онищенко раскрыл причины «всеобщего отрезвления» россиян
На Урале хозяева загрызших девочку собак пойдут под суд
Главой Балашихи избран Сергей Юров
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Трамп похвалил Ким Чен Ына за мудрость
За ночь «эскадроны смерти» Дутерте убили 32 наркоторговца
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Скрытая камера на могиле помогла разоблачить кладбищенского вора
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Савченко предложила управлять Украиной по принципам Гетманщины XVII века
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Глава «Южмаша» назвал пранкерам возможные пути утечки ракетных технологий в КНДР
Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США
Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Автора письма о проблемах банков вызвали в ЦБ
ВТБ снизил ставки по ипотеке
«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась в четыре раза
В Госдуме задумались о борьбе с информационными вбросами против банков
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Мишарин назвал сроки начала строительства ВСМ Москва-Казань
Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград
Путин поддержал идею проверить авиакомпании на сговор
РЖД купит у Siemens дополнительные «Сапсаны»
Российский автопром на 20 процентов увеличил выпуск легковых машин
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне
Патрушев назвал главные цели международных террористов в России
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Каспийскую флотилию подняли по тревоге на проверку боеготовности
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
Казахстан оказался родиной яблок
Популярная пищевая добавка названа регулятором генетической программы организма
Межзвездные станции Voyager назвали угрозой человечеству
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Уильямс объяснила хорошее отношение болельщиков к Шараповой цветом кожи
«Спартак» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Милана»
Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»
Бразильскому футболисту сломали ногу в матче чемпионата Англии
Глава UFC рассказал о неготовности Нурмагомедова к поединку с Фергюсоном
Боец ММА умер после перенесенного в бою нокаута
Все материалы
Культура
«Он хотел, чтобы плохо было всем»
Почему в современной России полюбили Ивана Грозного и забыли Петра I
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
Малыш, ты меня волнуешь
Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов
Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл
Мартин возжелал позаимствовать события истории Руси для «Песни Льда и Пламени»
Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Кира Головко
Джордж Мартин раскрыл истинную причину убийства Эддарда Старка в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
СМИ назвали сроки выхода программы Малахова на «России 1»
Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
Fox News удалил ролик с советами по грамотному наезду машин на толпу митингующих
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Premiata отправила модель с синдромом Дауна в постапокалиптический мир
«Прокачанный» Nokia 3310 оценили в половину биткоина
Японцы создали «Rolls-Royce среди спиннеров»
BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер
Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео
Туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи
Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за членовредительства пассажира
Четверть россиян заявила о готовности отменить путешествие ради котов
Турки спасли пытавшегося доплыть до России на лодке путешественника
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Невозможно короткие автомобили
Как бы выглядели машины, если бы у них была всего одна ось
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
Ford будет предлагать руль и педали в качестве опций
Toyota придумала прозрачные передние стойки
Самый дешевый Renault Kaptur обзавелся вариатором
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы