Порошенко увидел в учениях «Запад-2017» угрозу целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для территориальной целостности страны. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает «РИА Новости Украина».
«Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины», — сказал он.
В августе министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги.
Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах. В Москве и Минске неоднократно лица подчеркивали, что маневры не носят агрессивного характера.
Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных намерениях, в частности в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.