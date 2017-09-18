Отправку миссии ООН в Донбасс обсудят на заседании Совбеза

Тема размещения охранной миссии в Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил в интервью ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом, по его словам, США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии. Вместе с тем, Киев может представить альтернативный документ.

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«Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, — отметил дипломат. — Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе».

«Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами», — добавил он.

Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом. «Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия», — сказал он.

5 сентября Россия по распоряжению президента Владимира Путина внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию о миротворцах. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».