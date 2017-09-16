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В ДНР высказались о заинтересованности Меркель во вводе миротворцев в Донбасс

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Денис Пушилин
Денис Пушилин

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по Украине Денис Пушилин прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей интересной идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Его слова передает RT в субботу, 16 сентября.

«Для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта. В данном случае одной стороной является Украина, а другой — ДНР и ЛНР (самопровозглашенная Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру»). Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», — объяснил Пушилин.

«Если бы не такая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешен. Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков», — подчеркнул полпред.

Ранее в субботу сообщалось, что Меркель заинтересовалась в предложении президента России Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе. Канцлер отметила, что этого не достаточно для отмены антироссийских санкций.

5 сентября Москва по распоряжению Путина внесла резолюцию о миротворцах в Совет Безопасности ООН. Украинский президент Петр Порошенко подчеркнул, что ввод миротворцев не должен согласовываться с ополченцами ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

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