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В МИД России не увидели смысла в миссии ООН на российско-украинской границе

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Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов

Москва не видит никакого смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, передает в четверг, 21 сентября, ТАСС.

«Они [представители Украины] хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе», — подчеркнул он.

Гатилов высказал мнение, что «украинцы все ставят с ног на голову — первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования». Дипломат также указал на то, что такой подход противоречит минским договоренностям, и отметил, что «есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе».

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Киев нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций.

5 сентября Москва внесла резолюцию о миротворцах в Совет Безопасности ООН. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами самопровозглашенных республик и украинскими силами. Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с представителями ополчения. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

Украина считает Россию стороной конфликта в Донбассе. Москва опровергает утверждения о пребывании российских военных сил в регионе.

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