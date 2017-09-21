Порошенко заявил о поддержке Трампом предложения Киева о миротворцах в Донбассе

Соединенные Штаты поддержали предложение Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 21 сентября, после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает телеканал «112 Украина».

«Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины миротворцев с мандатом Совбеза ООН. Я подчеркиваю, украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы», — заявил Порошенко.

Он добавил, что размещение контингента миротворцев «исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира».

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21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе. В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах в Донбассе.

5 сентября проект резолюции о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.