Порошенко обвинили в намерении «зачистить» Донбасс руками миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на размещении в Донбассе миротворцев ООН с целью «зачистить» их силами территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг, 21 сентября, сказал председатель парламента ДНР, полпред республики на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

«Президент, еще накануне отказывавшийся от контингента ООН, призванного помочь политическому разрешению конфликта, вдруг стал "президентом мира". Теперь он настаивает на введении миротворцев на территорию Донбасса для восстановления "справедливости и суверенитета Украины", а по сути, для "зачистки" территории республик усилиями "голубых касок"», — считает Пушилин.

Он добавил, что на фоне непрекращающейся агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, слова Порошенко о жертвах среди мирного населения звучат особо цинично.

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21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе. В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах в Донбассе. В проекте содержится требование включить формулировку «операция по принуждению к миру» или «операция по восстановлению мира».

5 сентября российский президент поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе.