В «Правом секторе» пообещали воевать в Донбассе даже после ввода миротворцев

Боевики Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) продолжат боевые действия в Донбассе даже в случае ввода в регион миротворческого контингента ООН. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил командир соединения Андрей Стемпицкий.

«Добровольцы будут всеми возможными методами пытаться уничтожить врага и вернуть оккупированные территории под контроль Украины. Мы поменяем нашу стратегию и тактику и будем бороться с врагом другими методами. Мы не будем мириться с тем, что территории оккупированные», — сказал он.

Стемпицкий добавил, что выступает против идеи отвода тяжелых вооружений и прекращения огня в Донбассе. «Кому-то выгодно этот конфликт приостановить и оставить этот рассадник терроризма и бандитизма. Не ставится вопрос об освобождении наших территорий», — отметил он.

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11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация, возникшая на основе различных украинских националистических группировок. Боевики ПС участвовали в беспорядках во время Евромайдана, в боевых действиях в Донбассе, в так называемой энергетической и торговой блокаде Крыма. Имеет военное крыло — «Добровольческий украинский корпус», и политическое — партия «Правый сектор».