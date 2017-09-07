В «Правом секторе» сообщили о гибели в Донбассе одного из лучших штурмовиков

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) Олег Дынька (позывной Егерь). Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на страницу подразделения в соцсети.
«Во время выполнения боевого задания в районе Донецка боец-доброволец подорвался на вражеской растяжке. Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — говорится в сообщении.
Издание Zanoza-news.com уточняет, что Дыньке было 42 года, родился он в Запорожье. Отмечается, что летом доброволец был награжден медалью «За оборону Авдеевки».
21 августа представитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что украинские силовики совершили попытку захвата позиций ополченцев в районе поселка Жабуньки, их атака была отбита. Он отметил, что попытка прорыва бойцов ВСУ сопровождалась обстрелами жилых кварталов Донецка и Ясиноватского района ДНР с применением артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация, возникшая на основе различных украинских националистических группировок. Боевики ПС участвовали в беспорядках во время Евромайдана, в боевых действиях в Донбассе, в так называемой энергетической и торговой блокаде Крыма. Имеет военное крыло — «Добровольческий украинский корпус», и политическое — партия «Правый сектор».
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.