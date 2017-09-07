В «Правом секторе» сообщили о гибели в Донбассе одного из лучших штурмовиков

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) Олег Дынька (позывной Егерь). Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на страницу подразделения в соцсети.

«Во время выполнения боевого задания в районе Донецка боец-доброволец подорвался на вражеской растяжке. Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — говорится в сообщении.

Издание Zanoza-news.com уточняет, что Дыньке было 42 года, родился он в Запорожье. Отмечается, что летом доброволец был награжден медалью «За оборону Авдеевки».

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21 августа представитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что украинские силовики совершили попытку захвата позиций ополченцев в районе поселка Жабуньки, их атака была отбита. Он отметил, что попытка прорыва бойцов ВСУ сопровождалась обстрелами жилых кварталов Донецка и Ясиноватского района ДНР с применением артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация, возникшая на основе различных украинских националистических группировок. Боевики ПС участвовали в беспорядках во время Евромайдана, в боевых действиях в Донбассе, в так называемой энергетической и торговой блокаде Крыма. Имеет военное крыло — «Добровольческий украинский корпус», и политическое — партия «Правый сектор».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.