В ДНР рассказали о гибели шести украинских военнослужащих при попытке прорыва

Украинские силовики совершили попытку прорыва позиций сил самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге Донбасса, при этом шестеро военнослужащих вооруженных сил Украины погибли. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя республиканского командования.

Наступательные действия украинской армии велись одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново. По словам собеседника агентства, во вторник, 15 августа, в 21:00 и 21:10 две украинские диверсионно-разведывательные группы численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения в глубь «серой зоны».

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Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. «Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатометов и минометов, который велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — заявил представитель командования.

По данным командования ДНР, вечером украинские силовики начали обстрелы южной части республики. Под огонь попали пять сел — Саханка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское и Заиченко.

В июне члены контактной группы в Минске договорились о так называемом хлебном перемирии — прекратить огонь предлагалось на время сбора урожая? до 31 августа. Однако спустя полчаса после ввода режима прекращения огня в Донецке отметили, что окрестности города Докучаевска подверглись обстрелу со стороны ВСУ из танковых орудий и тяжелой артиллерии. В течение июля и в начале августа стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.