Захарченко отказался инициировать перемирие в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что сомневается в намерении Киева действительно прекратить огонь в Донбассе, даже если стороны конфликта смогут согласовать новое перемирие. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Как показала практика, любое перемирие длится максимум четыре часа. После этого начинается обычная война, которая длится уже не один год», — отметил глава ДНР. Захарченко подчеркнул, что по этой причине «ДНР никогда первая не предлагала перемирий и в этот раз не будем предлагать», передает РИА Новости.

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4 августа стало известно, что украинские военные и ополченцы Донбасса заключают в ходе телефонных переговоров локальные перемирия. В частности, о прекращении огня договариваются на время общих праздников — Новый год или Пасху.

В июне члены контактной группы в Минске договорились о так называемом хлебном перемирии — прекратить огонь предлагалось до 31 августа на время сбора урожая. Однако спустя полчаса после ввода режима прекращения огня в Донецке отметили, что окрестности города Докучаевска подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины из танковых орудий и тяжелой артиллерии. В течение июля и в начале августа стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.