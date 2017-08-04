СМИ узнали о самостоятельно заключающих перемирия бойцах ВСУ и ополченцах

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцы Донбасса наладили между собой постоянное общение через линию разграничения с помощью мобильных телефонов. Командиры даже заключают в ходе телефонных переговоров локальные перемирия. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на бойцов ВСУ.

«Это не афишируется, но почти у каждого командира опорного пункта есть контакт "той стороны". Об этом не говорят начальству в штабе, хотя оно, я думаю, все прекрасно понимает. Младшие командиры на своем уровне сами договариваются о локальных перемириях», — приводит издание слова украинского военнослужащего.

По словам бойца ВСУ, стороны заключают перемирие на период общих праздников — Новый год или Пасху. «Было пару случаев, когда с "той" стороны звонили и поздравляли с днем рождения наших командиров. И в качестве подарка давали вечер или ночь тишины (...). Но если начали насыпать (обстреливать — прим. «Ленты.ру») крупной артиллерией со второго эшелона по позициям, то обо всех договоренностях сразу все забывают», — отметил собеседник «Страны».

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Украинский офицер, служивший в зоне АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе), подтвердил, что украинские силовики координируют свои действия с ополченцами. «Я служил в АТО на пропускном блокпосте в Луганской области, через который ежедневно проходило туда-обратно пешком и на машинах множество жителей. Без связи с сепарами по ту сторону нельзя было обеспечить нормальную работу», — подчеркнул украинский военнослужащий.

По словам офицера, стороны вели переговоры по телефону, чтобы предупредить заторы на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения.

Вооруженное противостояние в Донбассе началось весной 2014 года после попытки новых властей Украины подавить силой выступления на юго-востоке страны. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.