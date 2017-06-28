Военнослужащий ВСУ продал полиции ЛНР личные данные состава штаба АТО

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вознаграждение передал полиции Луганской народной республики (ЛНР) информацию о личном составе штаба антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют силовую операцию против непризнанных республик Донбасса). Об этом передает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ. (...) Военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба АТО», — сообщили в полиции непризнанной республики.

Кроме того, участник АТО отметил, что «его служба сталкивается с резким увеличением количества криминальных проступков» в рядах ВСУ. Наиболее частые правонарушения — неповиновение начальникам и уклонение от выполнения обязанностей воинской службы. Также много правонарушений, связанных с употреблением и торговлей наркотиками и с неосторожным обращением с оружием.

«Только в мае военной службой правопорядка зафиксировано 34 уголовных преступления», — добавили в полиции ЛНР.

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25 мая министр внутренних дел непризнанной республики Игорь Корнет объявил, что его ведомство готово оплачивать «важную достоверную информацию о киевских силовиках и их преступлениях в Донбассе».

По его словам, все желающие могут позвонить с подконтрольных Киеву территорий на телефон горячей линии МВД ЛНР и передать информацию.

Министр напомнил, что ранее военнослужащий 8-го полка Сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины таким образом продал полиции ЛНР списки личного состава своей части.

С 24 июня в Донбассе действует так называемое хлебное перемирие — прекращение боестолкновений на время сбора урожая. Оно должно продлиться до 31 августа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.