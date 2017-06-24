ДНР и ЛНР обвинили Киев в нарушении «хлебного перемирия»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) заявили об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нарушении «хлебного перемирия».

В оперативном командовании ДНР сообщили, что с 00:00 субботы, 24 июня, было зафиксировано 10 нарушений, передает Донецкое агентство новостей. «Всего же за прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отмечается в сообщении.

Как говорится на сайте Народной милиции ЛНР, через полчаса после начала перемирия был совершен обстрел территории республики с направления Станицы Луганской, подконтрольной Киеву. Всего за сутки «украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня», применяя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

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«Хлебное перемирие» — прекращение боестолкновений на время сбора урожая — начало действовать в Донбассе с 00:00 по местному времени 24 июня и должно продлиться до 31 августа. Оно было согласовано 21 июня участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.