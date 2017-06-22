Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»

Жители Луганской области обвинили бойцов добровольческого батальона «Айдар» и его командира Сергея Мельничука, являющегося сейчас депутатом Верховной Рады Украины, в массовых грабежах в поселке Новосветловка в августе 2014-го. Об этом пострадавшие от рук украинских военных Владимир Винник и Андрей Сухаревский рассказали на пресс-конференции в четверг, 22 июня, передают «Украинские новости».

По словам Винника, в августе 2014-го добровольцы разграбили и уничтожили практически весь поселок Новосветловка. Он утверждает, что 95 процентов домов в поселке были разграблены, из-за боевых действий погибли более 200 местных жителей.

«Людей согнали в церковь, а в это время грабили их дома», — рассказал он. В частности, как вспоминает Винник, в его дом ворвались 10 пьяных бойцов во главе с Мельничуком, которые избили его зятя — Сухаревского, угнали два автомобиля и отобрали 11 тысяч долларов.

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Потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы, одно из уголовных дел по этим фактам находится в суде, однако, по словам жителей Новосветловки, обвиняемые затягивают процесс.

В июля 2016-го прокуратура Украины задержала одного из командиров «Айдара» Валентина Лихолита по подозрению в бандитизме. Обвинения в организации вооруженной банды были предъявлены еще двум бойцам батальона. Их заподозрили в похищении людей и незаконном завладении транспортным средством и документами.