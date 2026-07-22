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11:43, 22 июля 2026 (обновлено: 11:50, 22 июля 2026)Мир

Иран опроверг заявление Трампа

Меджлис Ирана назвал ложным заявление Трампа о якобы просьбах Тегерана о переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Меджлис Ирана назвал ложным заявление президента США Дональда Трампа о якобы просьбах о переговорах со стороны Тегерана. Об этом говорится в публикации представителя комитета по национальной безопасности Меджлиса Хасана Гашгави в соцсети Х.

«Утверждение Трампа о том, что Иран якобы обратился с просьбой о переговорах, ни в коей мере не соответствует действительности», — написал представитель иранского парламента.

По словам Гашгави, слова американского лидера направлены лишь на снижение цен на нефть. Он добавил, что ложь Трампа «уже не способна даже на короткое время успокоить рынки».

Ранее Трамп заявил, что представители Ирана якобы стремятся к срочным переговорам с американской стороной, однако Вашингтон не заинтересован в этом.

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