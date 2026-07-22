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11:47, 22 июля 2026Бывший СССР

Арестович объяснил планом Зеленского смену главкома ВСУ

Арестович: Смена главкома ВСУ связана с планом Зеленского сбросить ответственность
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с планом президента республики Владимира Зеленского сбросить с себя ответственность. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Третий за четыре года главком означает, что план Зеленского-Ермака от февраля 2022 года по сбросу политической ответственности на военных, работает, как часы», — написал Арестович.

По его словам, назначенный на должность главкома ВСУ Михаил Драпатый станет вместо уволенного Александра Сырского ответственным за насильственную мобилизацию, за коррупцию и «мясные контратаки».

Ранее Сырский прокомментировал свою отставку. В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».

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