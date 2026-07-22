Российским автомобилистам напомнили о необходимости контролировать состояние номеров

Юрист Воропаев призвал россиян не допускать искажения символов на автономерах

Время, реагенты, погодные условия, климат, качество ухода за автомобилем активно влияют на состояние государственного регистрационного знака. Малейший дефект номера может обернуться для автовладельца неприятностями, заявил юрист Лев Воропаев в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт напомнил, что в российском законодательстве существует норма, согласно которой знак должен уверенно читаться с расстояния 20 метров. Однако есть нюанс, требующий особого внимания. «Если какой-либо символ, допустим, это буква, стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стерта в букву С, либо Х в букву У, то могут квалифицировать нарушение по части 2 статьи 12.2. КоАП РФ, и там предусмотрен не только штраф в пять тысяч рублей, но и лишение прав от месяца до трех», — объяснил специалист.

Воропаев рекомендовал контролировать состояние госномеров и не допускать искажения символов.

Ранее стало известно, что полицейские из Южной Каролины, пытаясь найти пропавший Chevrolet Corvette, вышли на гараж с люксовыми и спортивными автомобилями более чем на 1,3 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей). Кроме того, им удалось задержать двух человек, причастных к кражам машин. Среди изъятых машин оказались Lamborghini Aventador стоимостью примерно 450 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей), два спорткара Porsche 911 — Carrera и Targa — ценой около 240 тысяч долларов каждый (около 19 миллионов рублей за один), Chevrolet Silverado 2500, GMC Hummer, BMW X7 M60i, Ford Shelby GT500 и Chevrolet Colorado.