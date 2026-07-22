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11:46, 22 июля 2026Авто

Российским автомобилистам напомнили о необходимости контролировать состояние номеров

Юрист Воропаев призвал россиян не допускать искажения символов на автономерах
Марина Аверкина

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Время, реагенты, погодные условия, климат, качество ухода за автомобилем активно влияют на состояние государственного регистрационного знака. Малейший дефект номера может обернуться для автовладельца неприятностями, заявил юрист Лев Воропаев в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт напомнил, что в российском законодательстве существует норма, согласно которой знак должен уверенно читаться с расстояния 20 метров. Однако есть нюанс, требующий особого внимания. «Если какой-либо символ, допустим, это буква, стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стерта в букву С, либо Х в букву У, то могут квалифицировать нарушение по части 2 статьи 12.2. КоАП РФ, и там предусмотрен не только штраф в пять тысяч рублей, но и лишение прав от месяца до трех», — объяснил специалист.

Воропаев рекомендовал контролировать состояние госномеров и не допускать искажения символов.

Ранее стало известно, что полицейские из Южной Каролины, пытаясь найти пропавший Chevrolet Corvette, вышли на гараж с люксовыми и спортивными автомобилями более чем на 1,3 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей). Кроме того, им удалось задержать двух человек, причастных к кражам машин. Среди изъятых машин оказались Lamborghini Aventador стоимостью примерно 450 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей), два спорткара Porsche 911 — Carrera и Targa — ценой около 240 тысяч долларов каждый (около 19 миллионов рублей за один), Chevrolet Silverado 2500, GMC Hummer, BMW X7 M60i, Ford Shelby GT500 и Chevrolet Colorado.

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