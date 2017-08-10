Украинские волонтеры показали видео уничтожения зенитки ополченцев Донбасса

Видео: Повернись живим / Facebook

Волонтеры из фонда «Вернись живым», оказывающие помощь бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), на своей странице в Facebook показали видео уничтожения зенитного орудия ополченцев Донбасса.

В описании ролика говорится, что результат дали первые вылеты недавно доставленного бойцам дрона. «Была обнаружена недавно подготовленная позиция, куда подогнали зенитную установку для очередного вечернего обстрела Вооруженных сил. Пристрелочный выстрел, точная корректировка с квадрокоптера и попадание прямо в цель», — отмечается в публикации.