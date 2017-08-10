Волонтер рассказал об обмене украинских пленных на грузовик капусты

Захваченных в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ополченцы Донбасса иногда обменивают на материальные ценности, однажды даже предложили вернуть пленных в обмен на капусту. Об этом в интервью «Апостроф» рассказал координатор украинской волонтерской группы «Патриот» Олег Котенко.

«Вы не поверите, но просили "Газель" капусты», — ответил Котенко на вопрос о том, на что меняли украинских пленных. По его словам, иногда ополченцы отдавали пленных и просто так.

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В мае сержант 24-й механизированной бригады ВСУ Тарас Гапьяк сдался в плен ополченцам Донбасса из-за пьянства сослуживцев. «[Они] часто распивали спиртные напитки, я был против этого, в результате этого, когда (...) было распитие напитков, я ушел в сторону казаков», — рассказал украинский военнослужащий.

Украинское командование и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в Донбассе. Взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Стороны обвиняют друг другу в неисполнении этой части соглашений.