Боец ВСУ сдался в плен ополченцам из-за постоянного пьянства сослуживцев

Видео: Народная милиция ЛНР / YouTube

Сержант 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Тарас Гапьяк сдался в плен ополченцам Донбасса из-за пьянства сослуживцев. Видео допроса украинского военнослужащего пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовала на видеохостинге YouTube.

«[Сослуживцы] часто распивали спиртные напитки, я был против этого, в результате этого, когда (...) было распитие напитков, я ушел в сторону казаков», — рассказал Гапьяк. По его словам, украинские военнослужащие употребляют спиртные напитки 2-3 раза в неделю и открывают огонь по позициям ополчения в состоянии алкогольного опьянения.