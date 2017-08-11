Киев увеличил выплаты воюющим в Донбассе военным

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении денежных выплат военнослужащим, которые проходят службу в зоне АТО (антитеррористической операцией Киев называет военные действия в Донбассе). Об этом рассказал пресс-секретарь военного ведомства Максим Праута, передает в пятницу, 11 августа, «Апостроф».

Личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится на первой линии обороны, выплаты увеличены до 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей) в месяц, на второй линии — до 4,5 тысячи гривен (10,5 тысячи рублей).

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В конце марта президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Донбассе. Сумма вознаграждения для военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, была тогда увеличена до 7,5 тысячи гривен (около 15,5 тысячи рублей).

В мае 2016-го глава Госслужбы занятости Украины Сергей Кравченко посоветовал уволенным сотрудникам МВД, налоговой службы и прокуратуры поступать по контракту в украинские вооруженные силы. По словам чиновника, «контрактная служба в армии — одна из самых привлекательных с экономической точки зрения профессий, на которую в рамках специфики своей работы следует обратить внимание безработным правоохранителям».