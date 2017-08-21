В ДНР рассказали о бежавших с позором бойцах ВСУ

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку захвата позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе поселка Жабуньки, их атака была отбита. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщил представитепь командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс».

«В преддверии дня независимости Украины (24 августа ― прим. «Ленты.ру») подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады пытались проявить свое мастерство, выслужиться перед вышестоящим командованием и предприняли попытку захвата наших позиций в районе Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал», — заявил Басурин.

Он отметил, что попытка прорыва бойцов ВСУ сопровождалась обстрелами жилых кварталов Донецка и Ясиноватского района ДНР с применением артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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16 августа шестеро военнослужащих вооруженных сил Украины погибли при попытке прорыва позиций ДНР на юге Донбасса. Наступательные действия украинской армии велись одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново. Сообщается, что две украинские диверсионно-разведывательные группы численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны». Одна из групп наткнулась на минное поле и демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.