В ДНР назвали направление возможного наступления украинской армии

Украинские силовики могут предпринять попытку наступления на юге Донбасса в районе Мариуполя. Об этом в четверг, 17 августа, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, для осуществления провокаций в район села Гранитное Киев перебросил артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность. «Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп», — подчеркнул представитель ДНР.

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16 августа шестеро военнослужащих вооруженных сил Украины погибли при попытке прорыва позиций ДНР на юге Донбасса. Наступательные действия украинской армии велись одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново. Сообщается, что две украинские диверсионно-разведывательные группы численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны». Одна из групп наткнулась на минное поле и демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.