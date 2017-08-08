В ДНР сообщили о начале «Правым сектором» операции против бойцов ВСУ

Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» объявили о начале «операции возмездия» в отношении командования и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 8 августа, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«По имеющейся у нас информации, главари данной организации после вчерашнего обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ», — сказал Басурин. Он добавил, что в связи с этим все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность.

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Представитель ДНР заявил, что разведка ополченцев сообщила о передвижении колонн националистов в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. «Обнаружена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей КрАЗ, а в районе Краматорска — колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами», — отметил он.

6 августа Басурин сообщил об обстреле бойцами ВСУ позиций «Правого сектора». По его словам, инцидент произошел в районе села Пищевик, огонь велся из систем залпового огня «Град».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.