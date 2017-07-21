Киев заявил о пяти погибших за сутки в Донбассе украинских военнослужащих

За прошедшие сутки в зоне конфликта в Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО (антитеррористической операцией Киев называет противостояние на юго-востоке страны) Андрей Лысенко, передает «Укринформ».

«В частности, один военнослужащий погиб от огня снайпера поблизости Новгородского, трое — во время боя возле Красногоровки, еще один — во время обстрела позиции "Шахта "Бутовка". Восемь украинских военных получили ранения, из них семь — в районе Красногоровки, и один — "Шахта "Бутовка"», — рассказал Лысенко.

Кроме того, по его словам, один украинский солдат попал в плен к ополченцам Донбасса.

Ранее в пятницу в пресс-центре АТО сообщили, что под Красногоровкой в Донецкой области (на подконтрольной Киеву территории) ополченцы смогли прорвать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным украинских военных, 20 июля диверсионно-разведывательная группа ополченцев атаковала позиции одного из механизированных батальонов ВСУ.

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В свою очередь, спикер Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР девять человек погибли, еще одиннадцать получили ранения, передает Донецкое агентство новостей.

20 июля в Киеве информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области, еще трое были убиты в Луганской области в результате срабатывания взрывного устройства.