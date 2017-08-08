В «Правом секторе» посоветовали лидерам ДНР отказаться от «Боярышника»

Пресс-секретарь запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Артем Скоропадский опроверг информацию о том, что подразделения украинских националистов начали «операции возмездия» в отношении командования и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 8 августа, он написал на своей странице в Facebook.

«Очевидно, в ДНР поставляют просроченный "Боярышник", который вызывает не только опьянение, но и галлюцинации. Думаю, что культуру потребления напитков стоит подкорректировать. Можем предложить "Живчик", или "Ситро", или закусывайте, когда пьете "Боярышник"», — сказал Скоропадский.

В комментарии Национальной службе новостей (НСН) он предположил, что заявление о противостоянии «Правого сектора» и подразделений ВСУ сделано для того, чтобы рассорить регулярную армию и добровольческие соединения. «Каких-то там обстрелов из "Градов" по якобы позициям "Правого сектора" не было. Это все полностью — от начала до конца — плод больной фантазии пропагандистов ДНР», — отметил Скоропадский.

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Ранее 8 августа представитель оперативного командования Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что боевики «Правого сектора» начали операцию против соединений ВСУ. По его словам, в связи с этим все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность.

6 августа Басурин сообщил об обстреле бойцами ВСУ позиций «Правого сектора». По его данным, инцидент произошел в районе села Пищевик, огонь велся из систем залпового огня «Град».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

«Боярышник» — концентрат для принятия ванн, в результате его употребления в декабре 2016 года в Иркутской области отравились и погибли 72 человека.