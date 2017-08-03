В ДНР заявили о десяти убитых и раненых украинских диверсантах

Украинские силовики потеряли до 10 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке линии соприкосновения. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Вчера была предпринята попытка проникновения на территорию республики двух диверсионных групп противника, общей численностью 26 человек. В результате бездумного приказа украинского командования потери противника составили: погибших — трое военнослужащих, ранения получили до семи человек», — сказал Басурин.

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21 июля спикер Министерства обороны Украины сообщил, что в АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют действия своих силовиков в Донбассе) за сутки погибли пятеро украинских военнослужащих. В тот же день представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что за неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР девять человек погибли, еще одиннадцать получили ранения.

Днем ранее в Киеве информировали о гибели девяти украинских военных. По словам представителя Минобороны, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области, еще трое были убиты в Луганской области в результате срабатывания взрывного устройства.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.