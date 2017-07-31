В ДНР рассказали о переброске в Донбасс неподготовленных бойцов ВСУ

Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится из-за нехватки кадров направлять в зону конфликта в Донбассе военнослужащих, которые не обладают необходимой боевой подготовкой. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Командование ВСУ вынуждено собирать по воинским частям со всей страны оставшихся контрактников и насильно, под угрозой уголовного преследования, откомандировывать их в зону так называемой АТО (антитеррористической операцией Киев обозначает боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал представитель ДНР.

Материалы по теме «С той стороны люди не хотят воевать» Беседа «Ленты.ру» с офицером внутренних войск ДНР из подразделения «Восток»

По словам Басурина, «в большинстве случаев это военнослужащие, не имеющие никакого понятия о тактике действий в боевых условиях и навыков в обращении с оружием, проходящие службу на должностях в обеспечивающих подразделениях». В частности, как отметил замкомандующего, в Волновахском районе боец, который занимался обслуживанием авиатехники, не смог сориентироваться в экстремальной ситуации и в результате случайного выстрела из подствольного гранатомета ранил сослуживца.

В мае представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения в Донбассе отряд грузинских наемников. В апреле Марочко информировал о переброске в зону конфликта женщин-снайперов из Прибалтики и Польши и общей активизации иностранных наемников на линии соприкосновения.