В ЛНР заявили о появлении грузинских наемников на линии соприкосновения

Украинское командование перебросило к линии соприкосновения в Донбассе отряд грузинских наемников. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Нашей разведкой установлено, что в населенный пункт Валуйское Станично-Луганского района прибыли 30 грузинских наемников», — отметил он. По словам Марочко, пополнение располагается в зоне ответственности 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В начале апреля Марочко информировал о переброске к линии соприкосновения женщин-снайперов из Прибалтики и Польши. «Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения», — добавил представитель ополчения.

В марте сообщалось, что в Донбасс прибыло подразделение женщин-снайперов «Ведьмы», которое входит в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев начал силовую операцию по подавлению выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти в стране.