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В ЛНР рассказали о переброске в Донбасс снайперш из Польши и Прибалтики

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Девушка-снайпер
Девушка-снайпер

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о переброске к линии соприкосновения женщин-снайперов из Прибалтики и Польши. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов», — сообщил Марочко. По его словам, в большинстве случаев ими являются женщины из Латвии, Литвы и Польши.

21 марта сообщалось, что в Донбасс прибыло подразделение «Ведьмы», которое входит в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». По словам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, в Артемовск прибыл отряд, состоящий из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения.

Ранее в марте стало известно, что члены националистической «Группировки С14», являющейся частью «Правого сектора», признались в незаконных задержаниях людей для их обмена на украинских пленных.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после предпринятой Киевом попытки силового подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях.

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