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Украинские националисты признались в похищении людей в Донбассе

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Члены националистической «Группировки С14», входящей в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор», рассказали о незаконных задержаниях людей для их обмена на украинских военнопленных. Об этом во вторник, 14 марта, один из радикалов Евгений Карась по прозвищу Вортекс написал на своей странице Facebook, сообщает «Корреспондент.net».

По словам Карася, националисты сняли с поезда двоих мужчин, поставили их на колени в лесополосе и позвонили в силовые органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), чтобы обсудить процедуру обмена. Во время телефонного разговора радикалы угрожали захваченным, в частности, обещали, что им «будет очень плохо».

Также отмечается, что встретившийся похитителям армейский патруль не препятствовал происходящему, а лишь порекомендовал «не лупить скотов сильно». На каком основании были задержаны именно эти пассажиры, националисты не уточняют.

Как передает «Корреспондент.net», пассажирского железнодорожного сообщения между ДНР и ЛНР и подконтрольными Киеву территориями нет. Предположительно, мужчины были похищены на одном из вокзалов в Донецкой области.

30 сентября 2016 года Следственный комитет России начал уголовное преследование лидеров «Правого сектора» Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко и других. В ведомстве отмечали, что с 2014 года руководителями и активистами организации «на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, который начался после государственного переворота в стране, длится с апреля 2014 года. Он обострился в конце января 2017-го после попытки украинских силовиков перейти в наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

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