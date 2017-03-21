Ополченцы узнали о прибытии в Донбасс снайперш из подразделения «Ведьмы»

В Донбасс прибыло подразделение женщин-снайперов «Ведьмы», которое входит в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

«По данным нашей разведки, в Артемовск прибыло подразделение ДУК (Добровольческого украинского корпуса — прим. «Ленты.ру») "Правый сектор" — "Ведьмы", состоящее из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения Донбасса, а также на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года», — приводит слова Басурина РИА Новости.

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Неделей ранее сообщалось, что члены националистической «Группировки С14», являющейся частью «Правого сектора», признались в незаконных задержаниях людей для их обмена на украинских пленных. В частности, один из радикалов Евгений Карась рассказал о том, как члены группировки сняли с поезда двоих мужчин и обменяли их на захваченных ополченцами силовиков.

В сентябре 2016 года Следственный комитет России начал уголовное преследование лидеров «Правого сектора» Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко и других.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после предпринятой Киевом попытки силового подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях.