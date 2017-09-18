Капеллан «Правого сектора» заявил о неизбежности войны с Россией

Священник Украинской греко-католической церкви, капеллан запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Николай Мединский рассказал о том, что с юных лет готовился к борьбе с Россией. Интервью клирика в понедельник, 18 сентября, опубликовал «Апостроф».

«Мы с юных лет знали, что война с Россией неизбежна. Нас же воспитывали бывшие воины УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

7 сентября украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия представляет собой военную угрозу для Украины.

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В августе министр обороны Украины Степан Полторак сказал, что украинский Генеральный штаб предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Согласно мнению главы военного ведомства, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017».

В Москве и Минске неоднократно подчеркивали, что проходящие 14-20 сентября маневры не носят агрессивного характера.

В Киеве постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях, в частности в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.