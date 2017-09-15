Порошенко назвал себя президентом мира и попросил у США оружия

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он является президентом мира и попросил у США оружия. Такое заявление глава государства сделал, выступая на международной ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», сообщает в пятницу, 15 сентября, «РИА Новости Украина».

«Я президент мира, мы хотим мира», — подчеркнул Порошенко. При этом он подтвердил, что на запланированной в сентябре встрече с американским лидером Дональдом Трампом поднимет вопрос о поставках оружия. «Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность», — сказал украинский президент.

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В конце августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву.

В июле издание The Wall Street Journal сообщало, что министерство обороны и Государственный департамент США разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.