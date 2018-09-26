Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко

Видеоагентство Ruptly опубликовало на YouTube кадры съемки с очередной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которых запечатлено, как президент Украины Петр Порошенко отчитывает российских журналистов и заходит в комнату, где в тот момент находился глава МИД России Сергей Лавров.

К украинскому лидеру со стороны двери помещения подошел корреспондент ВГТРК, спросивший, правда ли, что достигнуты договоренности о вводе в Донбасс международной миротворческой миссии. «Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — фейк ньюс и распространяете дезинформацию. Удачи вам», — сказал Порошенко, после чего быстрым шагом зашел вместе со своим окружением в комнату встреч российской делегации.

Через несколько минут президент молча вышел и проследовал в зал заседаний Генассамблеи. Лавров, комментируя конфуз Порошенко, пошутил, что тот, «наверное, с туалетом перепутал».

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