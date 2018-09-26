Трамп рассмешил Генассамблею ООН

Выступление президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН вызвало смех в зале. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп рассказал, как обстоят дела в США с в момента его прихода в Белый дом. Он заявил, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники, в зале послышался смех. «Не ожидал такой реакции, но это нормально», — отреагировал американский лидер и продолжил рассказывать о своих успехах.

Перейдя к международной политике, Трамп заявил, что Германия должна как можно скорее переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе западноевропейская страна будет зависеть от России. «На этих словах делегация ФРГ захихикала», — написала в своем Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее сообщалось еще об одном курьезе, случившемся в кулуарах Генассамблеи. Президент Украины Петр Порошенко, ретируясь от российских журналистов, ворвался в комнату для встреч российской делегации, где в то время находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позднее глава российской дипломатии отшутился, предположив, что украинский лидер заблудился в поисках туалета.

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