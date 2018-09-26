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Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко

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Петр Порошенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на неожиданное появление президента Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, с туалетом перепутал», — отшутился глава российской дипломатии.

Ранее 26 сентября украинский лидер на Генассамблее ООН столкнулся с группой российских журналистов обозвал их «фейк ньюз», и при попытке ретироваться перепутал двери и оказался в комнате, где в тот момент находился глава российской дипломатии.

20 сентября стало известно о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны, выданного за возвращение в Италию украденных и обнаруженных на Украине картин. Позднее посол Украины в Италии обвинил в этом российские власти.

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Предыстория: Порошенко ошибся дверью и оказался перед Лавровым
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