Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на неожиданное появление президента Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, с туалетом перепутал», — отшутился глава российской дипломатии.

Ранее 26 сентября украинский лидер на Генассамблее ООН столкнулся с группой российских журналистов обозвал их «фейк ньюз», и при попытке ретироваться перепутал двери и оказался в комнате, где в тот момент находился глава российской дипломатии.

20 сентября стало известно о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны, выданного за возвращение в Италию украденных и обнаруженных на Украине картин. Позднее посол Украины в Италии обвинил в этом российские власти.

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