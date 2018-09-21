Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

Муниципалитет итальянской Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина. Об этом 20 сентября сообщил член городского совета Вито Коменчини, передает Sputnik Italia.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — уточнил он.

В свою очередь агентство РИА Новости поясняет, что этого решения «настойчиво добивались многие граждане и общественные организации», в том числе Ассоциация дружбы России и Венето.

В мае 2016 года региональный совет области Венето большинством голосов одобрил документ, призывающий итальянское правительство признать текущий статус Крыма, а также добиться отмены антироссийских санкций. Вслед за этим аналогичные предложения поступили от провинций Ломбардия и Лигурия.

Звание почетного гражданина Вероны Порошенко присвоили в конце мая 2016 года в знак признательности за возвращение обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо. Решение мэра Вероны Флавио Този вызвало недоумение у многих граждан упрекавших городские власти в поспешности в этом вопросе.

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