Порошенко заявил о разрыве всех связей с Российской империей и Советским Союзом

Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей и с Советским Союзом. С таким заявлением в пятницу, 24 августа, в ходе военного парада, посвященном Дню независимости этой страны, выступил президент Украины Петр Порошенко. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом», — поведал Порошенко.

По его словам, главная задача нынешнего поколения украинцев — «сделать независимость страны необратимой», а саму Украину — «великой и сильной, без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния». «Перед нашим поколением встала задача разорвать фатальный исторический круг. Сделать так, чтобы украинскую независимость, как раньше, не мерили месяцами или несколькими годами, а потом долгими десятилетиями безгосударственности не оплакивали ее потерю, не анализировали причины очередной неудачи», — цитирует украинского президента «Гордон».

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«За четыре года войны, которую Россия развязала против Украины, мы с вами сохранили государство и укрепили его. Нация консолидировалась на позициях защиты страны и патриотизма. Мы с вами создали сильную армию и кропотливой работой наших дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимости Украины», — добавил Порошенко. Он отметил, что население страны твердо выбрало собственный путь развития и не имеет права с него сойти «на радость внешним врагам и их агентам внутри страны».

Также он заявил, что у украинцев есть твердое намерение «уйти от зависимости от российской церкви». «Не может быть свободным тело, когда душа в плену. Пускай сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане. У нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым Российская империя пытается отчаянно привязать нас к себе. Мы исполнены решимости положить конец неестественному и неканоническому пребыванию весомой части нашего общества в зависимости от российской церкви. Церкви, которая освятила гибридную войну [президента России Владимира] Путина против Украины», — поведал Порошенко.

Глава государства уверен, что Украинская православная церковь Московского патриархата «день и ночь молится и за российскую власть, и за армию». «Вопрос Томоса [об автокефалии] для Украинской православной церкви выходит далеко за пределы религиозного», — добавил Порошенко.

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Кроме того, президент Украины подтвердил, что будет настаивать на закреплении в Конституции страны стремления Киева присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО. «Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий законопроект», — рассказал он.

Порошенко сообщил, что нынешняя «война» России против Украины является частью плана Кремля по развалу Евросоюза и НАТО. «У нас одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточные позиции НАТО. А в ответ мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет Альянс. Дорогие украинцы, с тех пор как вы доверили мне должность президента Украины, государственный компас уверенно показывает на запад, в сторону, противоположную империи», — заверил он.

«Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше», — цитирует Порошенко агентство УНИАН.

24 августа на Украине отмечается День независимости страны. В центре Киева проходит военный парад с участием 4,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.

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