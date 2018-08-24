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Украинские военные обкатали приветствие «Слава Украине!»

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Министр обороны Украины Степан Полторак впервые приветствовал военнослужащих-участников военного парада, посвященному Дню независимости этой страны, лозунгом «Слава Украине!». Прямую трансляцию парада вел телеканал «112 Украина».

В ходе парада министр обращался к различным видам войск. В ответ те приветствовали Полторака словами «Героям слава!».

«Вы только что слышали, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами "Слава Украине!". Самыми крепкими становятся те традиции, которые рождаются в народе, которые генерируются народом и человеческими сердцами, передаются из поколения в поколение. Среди наших символов есть не только флаг, не только герб, не только гимн, о которых написано в Конституции Украины, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям слава!". И от него мы чувствуем колоссальный подъем, а наших врагов корчит как чертей от ладана», — прокомментировал использование приветствия президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства уверен, что лозунг вошел в жизнь жителей страны, посему ему следует придать ему законную силу. «Вот почему подаю в Верховную Раду законопроект об изменениях в военные уставы, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных силах Украины», — цитирует Порошенко «Гордон».

Сам же парад открывался цитированием президентом Украины «Марша украинских националистов» — песни, в 1932 году ставшей гимном Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Как отмечает телеканал «112 Украина», глава государства допустил ошибку, начав строку «Кормил нас гнев и злость на врагов» со слова «взрастил».

О том, что Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в Вооруженных силах Украины с «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем (желаю)!» на «Слава Украине!» и «Героям слава!», стало известно в начале августа.

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны. Его составили по образу нацистского приветствия, которое было распространено в гитлеровской Германии.

Вновь лозунг «Слава Украине! Героям слава!» стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, закончившийся сменой власти. Его используют как националисты, так и чиновники, в том числе Порошенко.

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