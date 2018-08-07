Украинские военные променяют «Здравия желаем!» на клич националистов

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) с «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаем (желаю)!» на «Слава Украине!» и «Героям слава!» Об этом «Укринформу» во вторник, 7 августа сообщил министр обороны страны Степан Полторак.

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться», — поведал министр.

Полторак подчеркнул, что изменения уже готовятся. «Надеюсь, что после выхода с каникул [в сентябре] народные депутаты примут это в целом», — поделился он. Также глава Минобороны назвал «сырым» проект закона о смене воинских приветствий, внесенного в парламент в феврале.

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Кроме того, Полторак заявил, что новые приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» будут употребляться бойцами ВСУ уже во время военного парада в день независимости Украины в Киеве 24 августа. «Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше», — сказал он.

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны. Его составили по образу нацистского приветствия, которое было распространено в гитлеровской Германии.

Вновь лозунг «Слава Украине! Героям слава!» стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, закончившийся сменой власти. Его используют как националисты, так и чиновники, в том числе президент страны Петр Порошенко.

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