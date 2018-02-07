Военным предложили славить Украину при каждом приветствии и прощании

Правительство Украины внесло в Верховную раду проект закона о внесении изменений касательно военной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, предлагается сделать обязательным для военнослужащих приветствие «Слава Украине! — Героям слава!». В настоящее время принятая форма общения в ВСУ — «Здравствуйте, товарищи — Здравия желаем».

В случае утверждения форма «Слава Украине! — Героям слава!» станет универсальной, она будет использоваться как при приветствии, так и при прощании.

В конце августа 2017 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором он учит бойцов Нацгвардии кричать «Героям слава!».

«Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов, который использовался в период Второй мировой войны. Вновь стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине.