Канадский министр облачился в вышиванку и написал «Слава Украине!» в Twitter

Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан по случаю «Украинского дня» в парламенте страны оделся в украинскую вышиванку, а также разместил в своем Twitter сообщение на украинском языке.

«На Парламентском холме "Украинский день"! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!», — написал Саджан.

Канада является третьей страной в мире по численности украинского населения (после Украины и России). По данным 2011 года, численность канадцев украинского происхождения составляла около 276 тысяч человек, еще около миллиона имели украинские корни по одному из родственников.

Саджан был назначен на должность министра обороны в ноябре 2015 года, став первым сикхом на этом посту. Сикхи — последователи религиозного учения, проживающие преимущественно на территории Индии.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» вновь стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине. Его используют как националисты, так и чиновники, в том числе президент Петр Порошенко.

Пользуются им и зарубежные политики. В августе главу МИД Германии Зигмара Габриэля заподозрили в нацизме из-за этого лозунга, поскольку эта фраза в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны. Его составили по образу нацистского приветствия, которое было распространено в гитлеровской Германии.